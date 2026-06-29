Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Канады Марш объяснил, зачем полетит в Мексику на матч ЧМ Нидерланды — Марокко

Тренер Канады Марш объяснил, зачем полетит в Мексику на матч ЧМ Нидерланды — Марокко
Комментарии

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о предстоящем матче в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, рассказав, что полетит в Мексику для просмотра потенциального соперника в плей-офф турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Эуштакиу – 90+2'    

«Сегодня я лечу в Монтеррей (Мексика), чтобы посмотреть следующий матч. Завтра буду на стадионе, чтобы внимательно изучить будущего соперника. Прослежу, чтобы ребята восстановились и подошли к следующей игре готовыми бороться с серьёзным соперником. Неважно, будут ли это Нидерланды или Марокко. Я хотел, чтобы команда заслужила право сыграть с одним из сильнейших, и теперь мы намерены этим правом воспользоваться», — приводит слова Марша BBC.

Напомним, соперником Канады в 1/8 финала будет победитель противостояния Нидерланды — Марокко. Их очный матч состоится 30 июня в Мексике (Гуадалупе). Начало — в 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер Канады отреагировал на исторический выход сборной в 1/8 финала ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android