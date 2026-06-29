Тренер Канады Марш объяснил, зачем полетит в Мексику на матч ЧМ Нидерланды — Марокко

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о предстоящем матче в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, рассказав, что полетит в Мексику для просмотра потенциального соперника в плей-офф турнира.

«Сегодня я лечу в Монтеррей (Мексика), чтобы посмотреть следующий матч. Завтра буду на стадионе, чтобы внимательно изучить будущего соперника. Прослежу, чтобы ребята восстановились и подошли к следующей игре готовыми бороться с серьёзным соперником. Неважно, будут ли это Нидерланды или Марокко. Я хотел, чтобы команда заслужила право сыграть с одним из сильнейших, и теперь мы намерены этим правом воспользоваться», — приводит слова Марша BBC.

Напомним, соперником Канады в 1/8 финала будет победитель противостояния Нидерланды — Марокко. Их очный матч состоится 30 июня в Мексике (Гуадалупе). Начало — в 4:00 мск.