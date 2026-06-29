Роналдо назвал фаворитов ЧМ-2026 после группового этапа турнира

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал фаворитов ЧМ-2026 по футболу.

«Франция, Испания и Аргентина показывают очень хороший футбол, они очень конкурентоспособны, да и Германия всегда опасна. Это главные соперники Бразилии в борьбе за титул», — приводит слова Роналдо L'Équipe.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.

Ранее сообщалось, что национальная команда Канады обыграла ЮАР и стала первым участником 1/8 финала ЧМ-2026.