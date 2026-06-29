Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«А вы видели, как Арнаутович предъявлял Петковичу?» Черданцев — о матче Австрии и Алжира

«А вы видели, как Арнаутович предъявлял Петковичу?» Черданцев — о матче Австрии и Алжира
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился мыслями о сумасшедшей развязке матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где Австрия и Алжир сыграли результативную ничью, которая вывела обе команды в плей-офф и оставила за бортом 1/16 финала Иран.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 3
Австрия
0:1 Марко Арнаутовић – 28'     1:1 Белгали – 45'     1:2 Забитцер – 55'     2:2 Марез – 60'     3:2 Марез – 90+3'     3:3 Калайджич – 90+6'    

«А вы видели, как Арнаутович (форвард Австрии) предъявлял после окончания игры Петковичу (тренер Алжира) за гол Алжира на 91-й минуте? Вот это кино, конечно. Катали-катали мяч при 2:2, а потом бах, и Алжир передал привет за 82-й год. Хотя какое отношение имеет к этому нынешняя Австрия? Ну и гол на 96-й минуте… Я не знаю, как это можно было срежиссировать. Такую подачу с фланга 10 раз исполнишь, 9 раз мяч не туда полетит. Ещё скидка головой в нужную точку. И тот попал куда надо. Конечно, защита Алжира и вратарь сделали всё, что могли, чтобы не мешать, ну и уж совсем не стоять столбами. Да, арбитр добавил может лишнего за забитый Алжиром гол, но не критично много. Но так безошибочно разыграть без права на ошибку, как разыграла Австрия…» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, перед компенсированным временем второго тайма счёт был 2:2. Алжир забил третий на 90+3-й (Рияд Марез). Австрия ответила мячом на 90+6-й (Саша Калайджич).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Позорный договорняк». Черданцев вспомнил игру ЧМ-1982 перед матчем Алжира и Австрии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android