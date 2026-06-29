«А вы видели, как Арнаутович предъявлял Петковичу?» Черданцев — о матче Австрии и Алжира

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился мыслями о сумасшедшей развязке матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где Австрия и Алжир сыграли результативную ничью, которая вывела обе команды в плей-офф и оставила за бортом 1/16 финала Иран.

«А вы видели, как Арнаутович (форвард Австрии) предъявлял после окончания игры Петковичу (тренер Алжира) за гол Алжира на 91-й минуте? Вот это кино, конечно. Катали-катали мяч при 2:2, а потом бах, и Алжир передал привет за 82-й год. Хотя какое отношение имеет к этому нынешняя Австрия? Ну и гол на 96-й минуте… Я не знаю, как это можно было срежиссировать. Такую подачу с фланга 10 раз исполнишь, 9 раз мяч не туда полетит. Ещё скидка головой в нужную точку. И тот попал куда надо. Конечно, защита Алжира и вратарь сделали всё, что могли, чтобы не мешать, ну и уж совсем не стоять столбами. Да, арбитр добавил может лишнего за забитый Алжиром гол, но не критично много. Но так безошибочно разыграть без права на ошибку, как разыграла Австрия…» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, перед компенсированным временем второго тайма счёт был 2:2. Алжир забил третий на 90+3-й (Рияд Марез). Австрия ответила мячом на 90+6-й (Саша Калайджич).