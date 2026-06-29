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Экс-тренер «Селтика» и «Тоттенхэма» — главный кандидат на пост тренера сборной Шотландии

Экс-тренер «Селтика» и «Тоттенхэма» — главный кандидат на пост тренера сборной Шотландии
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Бывший тренер «Селтика», «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу — главный претендент на пост тренера сборной Шотландии. Об этом сообщил talkSPORT.

Место тренера освободилось после того, как команду покинул Стив Кларк. Шотландия не смогла пройти дальше группового этапа на чемпионате мира — 2026: сборная заняла третье место в группе, набрав три очка.

По информации источника, рассматриваются и другие возможные кандидаты на эту должность — например, Дэвид Мойес (сейчас он тренирует «Эвертон»), Стивен Нейсмит и Барри Фергюсон. Но Шотландская футбольная ассоциация пока не торопится с назначением: нового тренера выберут не раньше сентября — до начала Лиги наций.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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