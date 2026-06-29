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Криштиану Роналду опубликовал пост после завершения группового этапа ЧМ-2026

Криштиану Роналду опубликовал пост после завершения группового этапа ЧМ-2026
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после завершения групповой стадии ЧМ-2026.

«Мы продолжаем идти вместе», — написал Роналду на личной странице в одной из социальных сетей.
В трёх матчах группового этапа чемпионата мира Роналду забил два мяча. 41-летний форвард оформил дубль во встрече 2-го тура против Узбекистана (5:0).

По итогам групповой стадии португальцы набрали пять очков и заняли второе место в группе K. В 1/16 финала подопечные Роберта Мартинеса сыграют с Хорватией. Матч состоится 3 июля.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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