Криштиану Роналду опубликовал пост после завершения группового этапа ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после завершения групповой стадии ЧМ-2026.

«Мы продолжаем идти вместе», — написал Роналду на личной странице в одной из социальных сетей.

В трёх матчах группового этапа чемпионата мира Роналду забил два мяча. 41-летний форвард оформил дубль во встрече 2-го тура против Узбекистана (5:0).

По итогам групповой стадии португальцы набрали пять очков и заняли второе место в группе K. В 1/16 финала подопечные Роберта Мартинеса сыграют с Хорватией. Матч состоится 3 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.