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Германия — Парагвай: где смотреть матч 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет, во сколько начало

Германия — Парагвай: где смотреть матч 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет
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Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Парагвая. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Права принадлежат телеканалу «Матч ТВ».

Германия вышла из группы, заняв первое место в квартете с Кюрасао (7:1), Кот-д'Ивуаром (2:1) и Эквадором (1:2). Парагвай вышел в плей-офф с третьей строчки в своей группе. Южноамериканский коллектив уступил США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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