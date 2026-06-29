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«ПСЖ» подписал контракт с итальянским голкипером – Фабрицио Романо

«ПСЖ» подписал контракт с итальянским голкипером – Фабрицио Романо
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«Пари Сен-Жермен» подписал молодого итальянского вратаря Алессандро Лонгони из «Милана» на правах свободного агента. Ренато Марин отправится в аренду в Португалию, сообщает журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Отметим, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Он перешёл в парижский клуб в 2024 году из «Краснодара». Контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года.

По итогам сезона российский голкипер Матвей Сафонов провёл 27 матчей за парижский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». «ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2025/2026, а также победителем Лиги чемпионов.

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