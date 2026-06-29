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«Верю в шестую звезду». Роналдо высказался о работе Анчелотти во главе сборной Бразилии

«Верю в шестую звезду». Роналдо высказался о работе Анчелотти во главе сборной Бразилии
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Экс‑форвард сборной Бразилии Роналдо высказался в поддержку Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды и выразил уверенность в успехе бразильцев на чемпионате мира. В 1/16 финала соперником Бразилии станет сборная Японии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Раз уж мы заговорили о тренерах, что вы думаете о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии?
– Я целиком доверяю его профессионализму и умению выстраивать нужную атмосферу в команде. Он тонко чувствует футбол и уверенно действует в стрессовых ситуациях. На сегодня не вижу никого, кто подошёл бы на пост главного тренера сборной Бразилии лучше него.

– С ним вы верите в шестую звезду для сборной?
– Да, верю. Сегодня именно тренерская работа нередко становится тем самым фактором, который отделяет одни команды от других. В составе есть и опытные футболисты, давно подтвердившие свой уровень на международной арене, и перспективные молодые игроки. Анчелотти прекрасно знает, как раскрывать потенциал звёзд, вдохновлять коллектив и сохранять в команде внутреннее равновесие.

Как раз этого Бразилии и не хватало — давление из‑за долгого перерыва без побед на чемпионатах мира становилось всё ощутимее. Но старт нынешнего мундиаля получился обнадёживающим, – приводит слова Роналдо L’Équipe.

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