Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Polymarket назвал главного фаворита ЧМ-2026. Бразилии и Германии нет в топ-5

Polymarket назвал главного фаворита ЧМ-2026. Бразилии и Германии нет в топ-5
Комментарии

Аналитико-статистический портал Polymarket оценил шансы сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира — 2026, выиграть мировое первенство. На первом месте находится сборная Франции, вероятность успеха которой оценивается в 23%.

Топ-10 претендентов на победу в чемпионате мира — 2026 перед плей-офф по версии Polymarket:

  1. Франция — 23%.
  2. Аргентина — 20%.
  3. Испания — 11%.
  4. Англия — 10%.
  5. Португалия — 6%.
  6. Бразилия — 5%.
  7. Нидерланды — 5%.
  8. Германия — 4%.
  9. Колумбия — 2%.
  10. США — 2%.

Сборные Франции и Аргентины являются финалистами чемпионата мира 2022 года. Мировое первенство 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Франция — главный фаворит ЧМ-2026 перед плей-офф по версии Opta, Аргентина — вторая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android