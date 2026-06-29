Polymarket назвал главного фаворита ЧМ-2026. Бразилии и Германии нет в топ-5

Аналитико-статистический портал Polymarket оценил шансы сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира — 2026, выиграть мировое первенство. На первом месте находится сборная Франции, вероятность успеха которой оценивается в 23%.

Топ-10 претендентов на победу в чемпионате мира — 2026 перед плей-офф по версии Polymarket:

Франция — 23%. Аргентина — 20%. Испания — 11%. Англия — 10%. Португалия — 6%. Бразилия — 5%. Нидерланды — 5%. Германия — 4%. Колумбия — 2%. США — 2%.

Сборные Франции и Аргентины являются финалистами чемпионата мира 2022 года. Мировое первенство 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.