Polymarket назвал главного фаворита ЧМ-2026. Бразилии и Германии нет в топ-5
Аналитико-статистический портал Polymarket оценил шансы сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира — 2026, выиграть мировое первенство. На первом месте находится сборная Франции, вероятность успеха которой оценивается в 23%.
Топ-10 претендентов на победу в чемпионате мира — 2026 перед плей-офф по версии Polymarket:
- Франция — 23%.
- Аргентина — 20%.
- Испания — 11%.
- Англия — 10%.
- Португалия — 6%.
- Бразилия — 5%.
- Нидерланды — 5%.
- Германия — 4%.
- Колумбия — 2%.
- США — 2%.
Сборные Франции и Аргентины являются финалистами чемпионата мира 2022 года. Мировое первенство 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.
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