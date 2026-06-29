Глава ФИФА Инфантино подвергся критике из‑за частых перелётов на ЧМ‑2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино за первые 16 дней чемпионата мира 2026 года совершил 27 перелётов на частном самолёте для посещения 24 матчей. По данным BBC, глава организации провёл в воздухе более 66 часов, а расстояние, преодолённое его джетом, составило 50 122 километра. Издание сообщает, что иногда Инфантино выполнял до трёх рейсов за сутки. Самым длинным маршрутом стал рейс из Ванкувера в Майами на 4 507 километров.

Климатологи подсчитали, что выбросы углекислого газа от перелётов Инфантино за две недели эквивалентны среднему годовому воздействию на климат 78 человек. В связи с этим функционер подвергся критике в социальных сетях и был обвинён в лицемерии, так как ранее он заявлял: «Независимо от того, говорим ли мы о климате, правах человека, болезнях или инвалидности, мы полны решимости внести свой вклад».

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 26 февраля 2016 года. Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 команд и одновременно проводится в трёх странах: США, Канаде и Мексике.