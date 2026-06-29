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Глава ФИФА Инфантино подвергся критике из‑за частых перелётов на ЧМ‑2026

Глава ФИФА Инфантино подвергся критике из‑за частых перелётов на ЧМ‑2026
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Президент ФИФА Джанни Инфантино за первые 16 дней чемпионата мира 2026 года совершил 27 перелётов на частном самолёте для посещения 24 матчей. По данным BBC, глава организации провёл в воздухе более 66 часов, а расстояние, преодолённое его джетом, составило 50 122 километра. Издание сообщает, что иногда Инфантино выполнял до трёх рейсов за сутки. Самым длинным маршрутом стал рейс из Ванкувера в Майами на 4 507 километров.

Климатологи подсчитали, что выбросы углекислого газа от перелётов Инфантино за две недели эквивалентны среднему годовому воздействию на климат 78 человек. В связи с этим функционер подвергся критике в социальных сетях и был обвинён в лицемерии, так как ранее он заявлял: «Независимо от того, говорим ли мы о климате, правах человека, болезнях или инвалидности, мы полны решимости внести свой вклад».

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 26 февраля 2016 года. Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 команд и одновременно проводится в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026
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