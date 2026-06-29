Появилась символическая сборная группового этапа ЧМ-2026 от Sofascore. Мбаппе вне топа

Статистический портал Sofascore составил символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года на основе средних оценок футболистов за проведённые матчи. Отметим, один из лучших бомбардиров турнира (четыре гола) французский форвард Килиан Мбаппе не попал в команду.

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде) – 7,67.

Защитники: Пау Кубарси (Испания) – 7,67, Эмерик Лапорт (Испания) – 7,93, Ян Паул ван Хекке (Нидерланды) – 7,93.

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия) – 7,44, Родри (Испания) – 7,90, Бруну Фернандеш (Португалия) – 7,97.

Нападающие: Усман Дембеле (Франция) – 8,57, Винисиус Жуниор (Бразилия) – 8,43, Эрлинг Холанд (Норвегия) – 8,25, Лионель Месси (Аргентина) – 9,07.

Фото: Sofascore

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.