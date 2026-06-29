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Маркиньос раскритиковал японского нападающего после слов в адрес Бразилии на ЧМ-2026

Маркиньос раскритиковал японского нападающего после слов в адрес Бразилии на ЧМ-2026
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Защитник сборной Бразилии Маркиньос раскритиковал нападающего сборной Японии Кэнто Сиогаи, который заявил, что бразильцы уже не те, что были раньше.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хватит, да. Хорошо, что они продолжают говорить — это только мотивирует нашу команду. Мы уже почти месяц здесь, в США. С большой скромностью мы продолжаем очень усердно работать ради нашей цели. Мы оставляем такие разговоры соперникам — пусть продолжают говорить, это нас дополнительно мотивирует.

Возможно, с их стороны это была небольшая самоуверенность. Бразилия по-прежнему остаётся великой сборной. Нам просто нужно завтра показать свою силу и качество. Каждый мяч будет важным, каждый эпизод может стать решающим. Мы оставляем такие слова им, а для нас это должно стать дополнительной мотивацией на матч — бороться за каждый мяч и выиграть эту игру так, как мы этого заслуживаем», — приводит слова Маркиньоса Globo.

Бразилия встретится с Японией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится 29 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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