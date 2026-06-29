Сборная Канады повторила редкое достижение Мексики 40-летней давности на ЧМ

Сборная Канады стала третьей сборной КОНКАКАФ в истории, которая выиграла матч плей-офф чемпионата мира у соперника из другой конфедерации. При этом она стала первой командой, которой удалось сделать это за последние 40 лет, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

Предыдущие случаи:

Куба — Румыния — 2:1 (1938);

Мексика — Болгария — 2:0 (1986);

В матче 1/16 финала сборная Канады обыграла ЮАР (1:0).

Единственный гол забил Стефен Эуштакиу на 90+2-й минуте. В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.