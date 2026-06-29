Главный тренер Аргентины высказался о неудобном времени начала матча 1/16 финала ЧМ‑2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал время начала матча 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Кабо‑Верде. Игра пройдёт 3 июля на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами — старт запланирован на 18:00 по местному времени (01:00 по Москве). По прогнозам, к началу встречи температура достигнет 32 °C, а влажность составит 70 %.

«Предстоит играть в сильную жару — выбор такого времени для матча вызывает вопросы. Но условия у обеих команд одинаковые, так что сетовать не на что», — приводит слова Скалони TyC Sports.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Аргентина является действующим чемпионом турнира.