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Главный тренер Аргентины высказался о неудобном времени начала матча 1/16 финала ЧМ‑2026

Главный тренер Аргентины высказался о неудобном времени начала матча 1/16 финала ЧМ‑2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал время начала матча 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Кабо‑Верде. Игра пройдёт 3 июля на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами — старт запланирован на 18:00 по местному времени (01:00 по Москве). По прогнозам, к началу встречи температура достигнет 32 °C, а влажность составит 70 %.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Предстоит играть в сильную жару — выбор такого времени для матча вызывает вопросы. Но условия у обеих команд одинаковые, так что сетовать не на что», — приводит слова Скалони TyC Sports.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Аргентина является действующим чемпионом турнира.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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