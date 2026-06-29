Расписание матчей 1/16 финала ЧМ по футболу — 2026 на 29 июня 2026 года

Сегодня, 29 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. В этот день состоятся три матча 1/16 финала.
Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 29 и 30 июня (время московское):
20:00. Бразилия – Япония;
23:30. Германия – Парагвай;
4:00. Нидерланды – Марокко.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.