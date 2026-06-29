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«ПСЖ» согласовал контракт с Диомандом. «Ливерпуль» предлагал за него € 100 млн — Скира

«ПСЖ» согласовал контракт с Диомандом. «Ливерпуль» предлагал за него € 100 млн — Скира
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«ПСЖ» намерен подписать полузащитника «РБ Лейцпиг» и сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманда и уже согласовал с ним соглашение. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, 19-летний игрок устно согласовал с парижанами пятилетний контракт. Отмечается, что парижане готовы сделать официальное предложение немецкой команде, чтобы попытаться завершить сделку. Утверждается, ранее «РБ Лейцпиг» уже отклонил предложение «Ливерпуля» в € 100 млн две недели назад.

Диоманде выступает за немецкий клуб с июля 2025 года, его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/2026 вингер провёл 36 матчей за «Лейпциг», забив 13 мячей и отдав 9 голевых передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 90 млн.

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