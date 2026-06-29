«Нужно действовать хладнокровно». Нагельсман — о предстоящем матче с Парагваем на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Парагвая. Игра пройдёт сегодня, 29 июня. Начало встречи — в 23.30 мск.

«На групповом этапе Парагвай играл уверенно — пропускал голы, но при этом показал, на что способен. Это очень физически сильная и неудобная команда. Их стиль — оборонительный футбол, и они хорошо его реализуют. В атаке действуют предельно прямолинейно. Нам нужно постараться создавать моменты и забивать, действовать максимально хладнокровно у чужих ворот и не терять мяч. Если нам удастся этого добиться, думаю, мы сможем показать хорошую игру и пройти в следующий раунд», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.