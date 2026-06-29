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Романо раскрыл детали будущего Баркола на фоне вероятного перехода Диоманда в «ПСЖ»

Романо раскрыл детали будущего Баркола на фоне вероятного перехода Диоманда в «ПСЖ»
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Крайний нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола может покинуть французский клуб, если получит крупное предложение. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, ситуация с Баркола остаётся неопределённой, поскольку французский клуб готовит два трансфера в атаку — вингера «Монако» Магнеса Аклиуша и нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. Отмечается, что французский вингер находится в списке приоритетов «Ливерпуля». Английский клуб проявляет интерес к футболисту с лета 2025 года. Утверждается, что если Диоманд и Аклуш

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласовал пятилетний контракт с Диомандом.

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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