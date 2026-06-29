«Не будем ввязываться». Анчелотти – о словах японского форварда перед матчем с Бразилией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на слова нападающего сборной Японии Кэнто Сиогаи, который заявил, что бразильцы уже не те, что были раньше.

«Мы не будем об этом говорить, мы сосредоточимся на игре, на качествах нашего соперника. Мы хорошо подготовимся к тому, чтобы создавать проблемы и что нам нужно делать, чтобы их избежать. Мы не будем ввязываться в психологическую игру», — приводи слова Анчелотти Globo.

Бразилия встретится с Японией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится 29 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию.