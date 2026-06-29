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«Не будем ввязываться». Анчелотти – о словах японского форварда перед матчем с Бразилией

«Не будем ввязываться». Анчелотти – о словах японского форварда перед матчем с Бразилией
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на слова нападающего сборной Японии Кэнто Сиогаи, который заявил, что бразильцы уже не те, что были раньше.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не будем об этом говорить, мы сосредоточимся на игре, на качествах нашего соперника. Мы хорошо подготовимся к тому, чтобы создавать проблемы и что нам нужно делать, чтобы их избежать. Мы не будем ввязываться в психологическую игру», — приводи слова Анчелотти Globo.

Бразилия встретится с Японией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится 29 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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