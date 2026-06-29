«Не считаю, что обязан кому‑либо что‑то доказывать». Нагельсман — о критике в свой адрес

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал звучащую в его адрес критику. Специалист подвергся критике после матча 3-го тура группового этапа ЧМ‑2026 с Эквадором, который завершился поражением немецкой команды со счётом 1:2.

«Всё дело в команде и успехе. Важно выносить на поле ту хорошую атмосферу, которая есть у нас внутри коллектива. Я не чувствую, что должен что‑то объяснять, — моя задача помогать игрокам и готовить их к матчу. Не считаю, что обязан кому‑либо что‑то доказывать», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети.

Матч 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Парагвая пройдёт сегодня, 29 июня. Начало встречи — в 23.30 мск.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.