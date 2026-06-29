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«Не считаю, что обязан кому‑либо что‑то доказывать». Нагельсман — о критике в свой адрес

«Не считаю, что обязан кому‑либо что‑то доказывать». Нагельсман — о критике в свой адрес
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал звучащую в его адрес критику. Специалист подвергся критике после матча 3-го тура группового этапа ЧМ‑2026 с Эквадором, который завершился поражением немецкой команды со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

«Всё дело в команде и успехе. Важно выносить на поле ту хорошую атмосферу, которая есть у нас внутри коллектива. Я не чувствую, что должен что‑то объяснять, — моя задача помогать игрокам и готовить их к матчу. Не считаю, что обязан кому‑либо что‑то доказывать», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети.

Матч 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Парагвая пройдёт сегодня, 29 июня. Начало встречи — в 23.30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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