Семшов назвал главного фаворита и лучшего бомбардира ЧМ-2026. Это не Аргентина и Месси

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года.

«Мне кажется, что лучшим бомбардиром чемпионата мира будет Мбаппе. Франция для меня — фаворит чемпионат мира. Хотелось бы Месси, но аргентинцы не повторят свой успех четырёхлетней давности», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

По итогам группового этапа гонку бомбардиров возглавляет аргентинец Лионель Месси, забивший шесть голов. На счету французского форварда Килиана Мбаппе четыре мяча. Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.