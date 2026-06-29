Бразилия – Япония: где смотреть матч 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет

Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Бразилии и Японии. Встреча пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США), стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

По итогам группового этапа Бразилия набрала семь очков и заняла первое место в группе C. Япония с пятью очками финишировала второй в квартете F.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию.