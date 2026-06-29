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«Жаждем победы». Хаверц — о предстоящем матче 1/16 финала с Парагваем

«Жаждем победы». Хаверц — о предстоящем матче 1/16 финала с Парагваем
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Нападающий сборной Германии Кай Хаверц рассказал о настрое команды перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 с Парагваем. Игра пройдёт сегодня, 29 июня. Начало встречи — в 23.30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы полностью уверены, что сможем победить [Парагвай]. Когда участвуешь в крупном турнире, люди много говорят. Мне неважно, что говорят другие. Мы сосредоточены на себе. Честно говоря, мне всё равно, что говорят люди. Нужно немного времени, потому что все приезжают в сборную из своих клубов и должны привыкнуть к партнёрам по команде.

[С командой Парагвая] будет мой первый матч плей‑офф на чемпионате мира. Мы жаждем победы — матч получится хорошим. В целом мне нравятся такие масштабные события, я чувствую себя в этой обстановке комфортно и надеюсь продолжать в том же духе. Для этого нужно усердно трудиться и верить в себя.

У нас, игроков, сложились тесные отношения, и мы хотим показать всё, на что способны. Думаю, мы давно знаем друг друга и вряд ли нужно узнавать друг друга ещё лучше, но иногда требуется немного времени, чтобы сыграться: ведь все привыкли играть с партнёрами по своим клубам. Но я уверен, что завтра мы сможем выступить очень хорошо», — приводит слова Хаверца Bayern & Germany в соцсети.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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