«Жаждем победы». Хаверц — о предстоящем матче 1/16 финала с Парагваем

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц рассказал о настрое команды перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 с Парагваем. Игра пройдёт сегодня, 29 июня. Начало встречи — в 23.30 мск.

«Мы полностью уверены, что сможем победить [Парагвай]. Когда участвуешь в крупном турнире, люди много говорят. Мне неважно, что говорят другие. Мы сосредоточены на себе. Честно говоря, мне всё равно, что говорят люди. Нужно немного времени, потому что все приезжают в сборную из своих клубов и должны привыкнуть к партнёрам по команде.

[С командой Парагвая] будет мой первый матч плей‑офф на чемпионате мира. Мы жаждем победы — матч получится хорошим. В целом мне нравятся такие масштабные события, я чувствую себя в этой обстановке комфортно и надеюсь продолжать в том же духе. Для этого нужно усердно трудиться и верить в себя.

У нас, игроков, сложились тесные отношения, и мы хотим показать всё, на что способны. Думаю, мы давно знаем друг друга и вряд ли нужно узнавать друг друга ещё лучше, но иногда требуется немного времени, чтобы сыграться: ведь все привыкли играть с партнёрами по своим клубам. Но я уверен, что завтра мы сможем выступить очень хорошо», — приводит слова Хаверца Bayern & Germany в соцсети.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.