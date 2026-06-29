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Лишь 2 сборных из 48 завершили групповой этап ЧМ-2026 без пропущенных мячей

Лишь 2 сборных из 48 завершили групповой этап ЧМ-2026 без пропущенных мячей
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Вчера, 28 июня, завершился групповой этап чемпионата мира 2026 года, по итогам которого стал известны две сборные, которые не пропустили ни одного мяча за все три стартовых матча мирового первенства. Это национальные команды Испании и Мексики.

Вратарь Испании Унай Симон сыграл все три матча, проведя на поле 270 минут, совершил четыре сейва и имеет 0,33 предотвращённых гола на турнире. На счету основного голкипера Мексики Рауля Ранхеля 258 минут в трёх встречах (в концовке третьей игры с Чехией он был заменён на Гильермо Очоа), пять спасений и 1,02 предотвращённых гола за групповой этап соревнования.

В 1/16 финала Испания встретится с Австрией. Игра состоится 2 июля в 22:00 мск. Мексика сыграет на аналогичной стадии с Эквадором 1 июля в 4:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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