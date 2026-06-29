Симон обошёл Субисаррету по числу «сухих» игр на ЧМ. Впереди в истории Испании лишь один

Вратарь сборной Испании Унай Симон опередил легендарного голкипера Андони Субисаррету по количеству «сухих» матчей на чемпионатах мира в составе национальной команды.

Это стало возможным после встречи 3-го тура группового этапа мирового первенства с Уругваем (1:0). Данная игра стала пятой для Симона «на ноль» за сборную на ЧМ при восьми сыгранных встречах. У Субисарреты четыре встречи без пропущенных мячей из 16 игр на престижнейшем соревновании сборных. При этом Андони выступал на четырёх ЧМ, а для Уная данный мундиаль лишь второй в карьере.

Больше «сухих» матчей на чемпионатах мира только у Икера Касильяса (7) — тоже на четырёх ЧМ, как у Субисарреты. Всего Икер провёл 17 игр в данном турнире.

Всего у Симона 61 матч за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 27 раз сыграл «на ноль». Впереди у Испании игра 1/16 финала ЧМ с Австрией, которая состоится 2 июля в 22:00 мск.