Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист Le Parisen рассказал о будущем конкурента Сафонова в «ПСЖ» Шевалье

Журналист Le Parisen рассказал о будущем конкурента Сафонова в «ПСЖ» Шевалье
Комментарии

Журналист Le Parisen Бенджамин Куарез рассказал о будущем голкипера Люка Шевалье в «ПСЖ».

«ПСЖ» не планирует расставаться с Лукасом Шевалье, который на данный момент не выразил никакого желания уйти. Если его ситуация изменится, будет проведено обсуждение», — написал Куарез на личной странице в социальной сети X.

Отметим, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Он перешёл в парижский клуб в 2024 году из «Краснодара». Контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года.

По итогам сезона российский голкипер Матвей Сафонов провёл 27 матчей за парижский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Спросили у болельщиков «ПСЖ» и Франции — Сафонов или Меньян. Кого они выбрали? Видео
Видео
Спросили у болельщиков «ПСЖ» и Франции — Сафонов или Меньян. Кого они выбрали? Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android