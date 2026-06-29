Нападающий клуба АПЛ стоимостью € 100 млн нацелен на переход в «ПСЖ» — TNL

19-летний нападающий «Борнмута» Эли Крупи этим летом обозначил «Пари Сен‑Жермен» своим приоритетным вариантом для перехода. Об этом сообщает Transfer News Live в соцсети.

Оценочная стоимость игрока составляет € 100 млн, что на данный момент снижает интерес «ПСЖ». Однако ситуация может измениться, если «вишни» снизят запрашиваемую цену.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Арсенала», а также «Манчестер Сити», который активно следит за выступлениями футболиста. В апреле к игроку проявила интерес и мюнхенская «Бавария».

В прошедшем сезоне Эли Крупи провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 70 млн. Срок действия трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.