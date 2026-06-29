Роналдо сравнил Лионеля Месси и Килиана Мбаппе

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего Франции Килиана Мбаппе.

«Они оба, без сомнения, игроки, которые выходят за рамки статистики и заслуживают право быть лучшими бомбардирами турнира всех времен. Месси — один из величайших игроков во всей истории футбола, он до сих пор влиятелен и определяет игру. Что касается Мбаппе, то его стиль игры напоминает мне меня самого на пике формы. Он один из величайших в современном футболе и естественный наследник легенд этой игры», — приводит слова Роналдо L'Équipe.

На ЧМ-2026 Мбаппе забил четыре гола и сделал две результативные передачи. На счету Месси шесть голов.