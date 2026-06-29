Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы теперь друзья». Клопп – о взаимоотношениях с Салахом

«Мы теперь друзья». Клопп – о взаимоотношениях с Салахом
Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о взаимоотношениях с Мохамедом Салахом.

«Мы теперь друзья. Я всегда так смотрел на отношения со своими игроками: хотел быть их другом. Но я не могу быть их лучшим другом. Во время работы игроки иногда даже думают, что я им не друг, потому что мне приходится принимать решения, которые им не нравятся. Но главное, что всё это уже в прошлом. Самое сильное в жизни — это хорошие воспоминания. Они сильнее почти всего остального. Сейчас у нас они общие, поэтому мы друзья, а он сейчас на чемпионате мира.

Клопп также отметил уровень игрока: «Он исключительный футболист и пример для многих — не только в арабском мире, хотя, конечно, особенно там. Думаю, в Египте мне лучше не отдыхать, потому что он сделал меня там очень известным! Так что отпуска там мне не светят. Нам повезло с многими игроками, но с Мо особенно — его статистика за годы карьеры просто вне конкуренции», — приводит слова Клоппа ESPN.

В 2024 году в «Ливерпуле» между Клоппом и Салахом случился конфликт. Напомним, под занавес игры с «Вест Хэмом» Салах вступил в словесную перепалку с Клоппом, готовясь к выходу на замену. После завершения матча, проходя в подтрибунном помещении мимо журналистов, египтянин сказал: «Если я выскажусь, начнётся пожар».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Первые итоги плей-офф ЧМ-2026. Канада идёт дальше, а что там по сетке? LIVE
Live
Первые итоги плей-офф ЧМ-2026. Канада идёт дальше, а что там по сетке? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android