«Мы теперь друзья». Клопп – о взаимоотношениях с Салахом

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о взаимоотношениях с Мохамедом Салахом.

«Мы теперь друзья. Я всегда так смотрел на отношения со своими игроками: хотел быть их другом. Но я не могу быть их лучшим другом. Во время работы игроки иногда даже думают, что я им не друг, потому что мне приходится принимать решения, которые им не нравятся. Но главное, что всё это уже в прошлом. Самое сильное в жизни — это хорошие воспоминания. Они сильнее почти всего остального. Сейчас у нас они общие, поэтому мы друзья, а он сейчас на чемпионате мира.

Клопп также отметил уровень игрока: «Он исключительный футболист и пример для многих — не только в арабском мире, хотя, конечно, особенно там. Думаю, в Египте мне лучше не отдыхать, потому что он сделал меня там очень известным! Так что отпуска там мне не светят. Нам повезло с многими игроками, но с Мо особенно — его статистика за годы карьеры просто вне конкуренции», — приводит слова Клоппа ESPN.

В 2024 году в «Ливерпуле» между Клоппом и Салахом случился конфликт. Напомним, под занавес игры с «Вест Хэмом» Салах вступил в словесную перепалку с Клоппом, готовясь к выходу на замену. После завершения матча, проходя в подтрибунном помещении мимо журналистов, египтянин сказал: «Если я выскажусь, начнётся пожар».