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Семшов объяснил, почему не хотел бы победы Японии над Бразилией в 1/16 финала ЧМ-2026

Семшов объяснил, почему не хотел бы победы Японии над Бразилией в 1/16 финала ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Японии и Бразилии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Япония — это хорошая дисциплинированная команда. Считаю, что они могут создать проблемы сборной Бразилии. Но у южноамериканцев есть Винисиус, который может решить судьбу матча. Не хотелось бы увидеть здесь сенсацию — ведь дальше есть возможность получить матч Бразилия — Англия», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Встреча состоится в Хьюстоне 29 июня. Игра начнётся в 20:00 мск. Япония вышла в плей-офф ЧМ со второй строчки своей группы, набрав пять очков. Бразильцы заняли первое место в своём квартете с семью очками. Обе команды не потерпели ни одного поражения на турнире.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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