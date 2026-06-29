Семшов объяснил, почему не хотел бы победы Японии над Бразилией в 1/16 финала ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Японии и Бразилии.

«Япония — это хорошая дисциплинированная команда. Считаю, что они могут создать проблемы сборной Бразилии. Но у южноамериканцев есть Винисиус, который может решить судьбу матча. Не хотелось бы увидеть здесь сенсацию — ведь дальше есть возможность получить матч Бразилия — Англия», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Встреча состоится в Хьюстоне 29 июня. Игра начнётся в 20:00 мск. Япония вышла в плей-офф ЧМ со второй строчки своей группы, набрав пять очков. Бразильцы заняли первое место в своём квартете с семью очками. Обе команды не потерпели ни одного поражения на турнире.