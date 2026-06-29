Гасилин обозначил слабое место сборной Бразилии на ЧМ-2026

Российский экс-футболист Алексей Гасилин обозначил слабое место сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026. Он считает, что бразильской команде не хватает качественного нападающего высокого уровня. При этом, по словам эксперта, в сборной Бразилии видна грамотная работа Карло Анчелотти на посту главного тренера.

«Работа Анчелотти видна. У него получается управлять бразильскими звездами. Но выбыл Рафинья. Это большой игрок, который может вытащить игру. У Бразилии нет центрального нападающего мирового уровня. Возможно, им этого не хватит», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, бразильцы вышли в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграют с Японией.