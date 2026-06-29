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Вингер Испании Пино сделал заявление на фоне травмы. Йереми может больше не сыграть на ЧМ

Вингер Испании Пино сделал заявление на фоне травмы. Йереми может больше не сыграть на ЧМ
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Нападающий сборной Испании Йереми Пино сделал заявление на фоне полученной травмы в матче 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Уругвая (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

Медицинские обследования подтвердили, что я пропущу несколько следующих игр, но я уже думаю о своём выздоровлении. Надеюсь, команда добьётся как можно большего. Как всегда, я буду продолжать вносить свой вклад там, где это необходимо», — написал Пино на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Пино получил растяжение акромиоклавикулярного сустава левого плеча. Эта травма оценивается сборной как повреждение средней тяжести. При этом, медицинские тесты исключили перелом ключицы, который изначально мог окончательно выбить футболиста из состава. Игрок ещё может появиться в играх ЧМ, но точно пропустит грядущую встречу 1/16 финала с Австрией, которая состоится 2 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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