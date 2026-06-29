Никитин отреагировал на разговоры о «договорняке» на ЧМ-2026

Российский экс-футболист Алексей Никитин отреагировал на разговоры о потенциально договорном матче на чемпионате мира — 2026 между сборными Алжира и Австрии. Они встречались в рамках 3-го тура группового этапа. Ничья позволяла обеим командам выйти в плей-офф. В итоге, игра завершилась со счётом 3:3. При этом обмен последними голами произошёл в компенсированное ко второму тайму время.

— Это «договорняк»?

— Это профанация, если мы так будем думать. Мы должны понимать, что любой человек не склонен рисковать лишний раз. Если (результат) устраивает обе команды, это вполне естественное поведение человека. На 300% убежден, что каждый из них хотел победить в той мере, в которой мог. Они не изобретали велосипед, не начинали распасовку у своих ворот, как сборная Ирака, не привозили себе голы. Где‑то могли упрощать игру, но все равно были активны в конце. Сюжет, который объяснит всем людям, что в этой ситуации не может быть ничего такого, о чем все думают заранее.

Сборная Алжира плохо оборонялась всю игру. Первый гол — Алаба стоит с мячом и делает без сопротивления пас за спину защитнику. Бенсебени, игрок дортмундской «Боруссии», спокойно дает выйти Арнаутовичу один на один. Второй гол — Лаймер принимает, простреливает на Забитцера. С тактической камеры видно, что Забитцер стоит с правым защитником, стартуют вместе, Забитцер на рывке, защитник бежит трусцой и опаздывает на пять метров. Говорить о том, что Алжир играл плохо в обороне только в конце, я не могу, они получили абсолютно глупые голы в этой игре, — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч Премьер».