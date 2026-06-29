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Винисиус повторил достижение, ранее на ЧМ покорявшееся лишь Месси и Роналду

Винисиус повторил достижение, ранее на ЧМ покорявшееся лишь Месси и Роналду
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Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком всех трёх матчей группового этапа чемпионата мира 2026 года и повторил редкое достижение, связанное с данной наградой.

Как сообщает аккаунт испанского журналиста Алексиса Мартина-Тамайо (MisterChip) в соцсети X, Винисиус стал третьим игроком в истории, кому удавалось стать лучшим футболистом всех трёх игр группового этапа мирового первенства, после аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. Месси данное достижение покорялось в 2014 году, а Роналду в 2010-м.

Всего на счету Винисиуса на текущем ЧМ четыре гола и одна результативная передача. Бразилия сыграет в 1/16 финала плей-офф с Японией. Игра состоится сегодня, 29 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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