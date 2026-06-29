Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов прокомментировал исторический выход Канады в 1/8 финала ЧМ

Семшов прокомментировал исторический выход Канады в 1/8 финала ЧМ
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о победе сборной Канады над командой ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась со счётом 1:0. Победный гол был забит полузащитником Стефеном Эуштакиу в добавленное ко второму тайму время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Эуштакиу – 90+2'    

«Канада заслуженно победила. Во втором тайме она доминировала. У них были хорошие моменты. Гол справедлив, но для интриги, наверное, лучше было бы дополнительное время», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко. Очный матч между этими командами состоится завтра, 30 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер Канады Марш объяснил, зачем полетит в Мексику на матч ЧМ Нидерланды — Марокко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android