Семшов прокомментировал исторический выход Канады в 1/8 финала ЧМ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о победе сборной Канады над командой ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась со счётом 1:0. Победный гол был забит полузащитником Стефеном Эуштакиу в добавленное ко второму тайму время.

«Канада заслуженно победила. Во втором тайме она доминировала. У них были хорошие моменты. Гол справедлив, но для интриги, наверное, лучше было бы дополнительное время», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко. Очный матч между этими командами состоится завтра, 30 июня.