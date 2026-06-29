«Зенит» объявил о прибытии Барриоса, который опоздал на летние сборы

Санкт-петербургский «Зенит» в клубных соцсетях объявил о прибытии в расположение команды полузащитника Вильмара Барриоса. Колумбиец опоздал на летние сборы сине-бело-голубых. Но, как говорил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Барриос отпросился у тренерского штаба по личным причинам.

«Кучо тоже на месте», — написала пресс-служба «Зенита», прикрепив видео с приездом Барриоса.

Напомним, в минувшем сезоне полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал семикратным чемпионом России, что является максимальным показателем среди легионеров. Ни один другой иностранец не завоёвывал чемпионский титул РПЛ больше Барриоса.