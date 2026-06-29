Фабрицио Романо раскрыл трансферные планы «ПСЖ» на лето

По информации инсайдера Фабрицио Романо, которой он поделился в своём YouTube-канале, «ПСЖ» намерен усилить оборону в летнее трансферное окно.

Парижский клуб продолжает работу над укреплением состава и, помимо поиска игроков в атаку, рассчитывает подписать нового центрального защитника. Отмечается, что руководство «ПСЖ» ведёт переговоры по этому направлению без лишней огласки, рассматривая универсального центрбека, способного закрыть несколько позиций в обороне.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласовал с вингером «Лейпцига» Яном Диомандом пятилетний контракт и уже начал переговоры с немецким клубом о его переходе.

Напомним, прошлым летом парижане приобрели украинского защитника Илью Забарного у «Борнмута».

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