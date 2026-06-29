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Роналдо высказался о нахождении Неймара в сборной Бразилии

Роналдо высказался о нахождении Неймара в сборной Бразилии
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о включении Неймара в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

– Вы были сторонником возвращения Неймара?

– Безусловно. И причина очень проста: Неймар – футболист, который способен решить судьбу матча. Я не вижу другого игрока в нынешней сборной, который мог бы так же в одиночку принести победу своей команде.

Поэтому, если была возможность рассчитывать на него, ей нужно было воспользоваться. Врачи дали добро, он находится в отличной физической форме и теперь получил возможность ответить своей игрой всем, кто в него сомневался. Я сам проходил через возвращение в 2002 году, поэтому прекрасно понимаю Неймара и полностью его поддерживаю.

– Вам не терпится увидеть его в стартовом составе?

– Да, очень жду этого и целиком на его стороне. В 34 года ему уже нечего доказывать с точки зрения таланта, но я надеюсь, что своей игрой он заставит умолкнуть всех, кто уже списал его со счетов. Нет ничего более впечатляющего, чем наблюдать, как великий спортсмен успешно возвращается на прежний уровень, – сказал Роналдо, слова которого приводит L'Équipe.

34-летний Неймар на групповом этапе ЧМ-2026 провёл около 20 минут в матче против Шотландии (3:0), выйдя на замену. Первые две встречи турнира бразилец пропустил из-за травмы.

29 июня сборная Бразилии встретится с Японией в матче 1/16 финала чемпионата мира. Начало игры – в 20:00.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Зачем Неймар вернулся в сборную Бразилии

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