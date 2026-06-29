Гасилин выделил проблему сборной Германии перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 с Парагваем

Бывший российский футболист Алексей Гасилин проанализировал ситуацию в сборной Германии. Он считает, что у немцев есть существенная проблема — у команды нет лидера. Главные звёзды играют ниже своих возможностей, считает эксперт. Однако это не должно помешать Германии обыграть Парагвай на стадии 1/16 финала ЧМ-2026.

«Нойер — одно из сильнейших звеньев этой сборной Германии. На самом деле этой команде не хватает лидера. Мусиала, Киммих, Хавертц, Виртц играют ниже своих возможностей. Лучший пока — это Нмеча. При этом думаю, что немцы спокойно выиграют у Парагва»я, — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».