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Гасилин выделил проблему сборной Германии перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 с Парагваем

Гасилин выделил проблему сборной Германии перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 с Парагваем
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Бывший российский футболист Алексей Гасилин проанализировал ситуацию в сборной Германии. Он считает, что у немцев есть существенная проблема — у команды нет лидера. Главные звёзды играют ниже своих возможностей, считает эксперт. Однако это не должно помешать Германии обыграть Парагвай на стадии 1/16 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нойер — одно из сильнейших звеньев этой сборной Германии. На самом деле этой команде не хватает лидера. Мусиала, Киммих, Хавертц, Виртц играют ниже своих возможностей. Лучший пока — это Нмеча. При этом думаю, что немцы спокойно выиграют у Парагва»я, — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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