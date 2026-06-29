Мать Роналду прокомментировала выход Португалии в плей-офф ЧМ-2026

Долорес Авейру, мать звёздного нападающего и капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, сделала заявление после выхода «селесао дас кинас» в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

«Быть ​​матерью истории, которая объединяет поколения, — это величайший дар, который мне преподнесла жизнь. Мне приходилось принимать трудные решения, но они были фундаментальными. Моя неосведомленность никогда не была сильнее моей интуиции. Мы поднялись с самых низов и продолжаем двигаться вперёд, становясь сильнее, чем когда-либо… До самого конца», — приводит слова Авейру журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По итогам групповой стадии португальцы набрали пять очков и заняли второе место в группе K. В 1/16 финала подопечные Роберта Мартинеса сыграют с Хорватией. Матч состоится 3 июля.