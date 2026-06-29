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Рубен Невеш признался, что до сих пор пишет погибшему Диогу Жоте

Рубен Невеш признался, что до сих пор пишет погибшему Диогу Жоте
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Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш признался, что до сих пор продолжает «общаться» с погибшим другом и бывшим партнёром по сборной Португалии Диогу Жотой.

– Вы до сих пор разговариваете с Диогу Жотой?

– Да. Об этом знают немногие. У нас есть группа в WhatsApp: я, Дебора, Диогу и Руте. Мы до сих пор пишем туда. Каждый раз, когда происходит что-то важное, я открываю архив переписки и продолжаю писать ему.

– То есть не убегать от боли, а научиться жить с ней?

– Именно так. Не проходит ни дня, чтобы я не вспомнил его. Во многом потому, что сам окружил себя такими напоминаниями. Наши отношения были очень близкими. Мне легче жить с этими воспоминаниями, чем пытаться избавиться от них.

– Как живётся спустя год?

– Я продолжаю жить, сохраняя память о нём. Именно так переживаю эту потерю. Мне так легче. Боль никуда не исчезнет, но со временем мы учимся жить вместе с ней, – сказал Невеш в эфире программы «Alta Definição» на телеканале SIC.

Диогу Жота вместе со своим братом Андре Силвой погиб в автокатастрофе 3 июля прошлого года. Футболисту было 28 лет.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

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