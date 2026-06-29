Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубен Невеш рассказал, как узнал о смерти Диогу Жоты и пережил эту утрату

Рубен Невеш рассказал, как узнал о смерти Диогу Жоты и пережил эту утрату
Комментарии

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш рассказал, как пережил известие о гибели своего близкого друга Диогу Жоты и почему всё же вышел на поле уже на следующий день.

– Как вы узнали о его смерти?

– Я находился в США на клубном чемпионате мира. Мне позвонила Руте, жена Диогу. В тот момент я ехал в Испанию. Невозможно передать словами, что я тогда почувствовал. Кажется, по-настоящему я осознал случившееся только на следующий день. После такой новости адреналин не позволяет сразу всё понять. Следующий день оказался самым тяжёлым в моей жизни.

– На следующий день вы играли на клубном чемпионате мира. Откуда взяли силы?

– Наверное, от самого Диогу. Я понимал, что после матча всё равно успею на похороны. Иначе, возможно, вообще не вышел бы на поле. Многие советовали мне сразу вернуться в Португалию, но я поступил так, как считал правильным. Я хотел сделать то, что любил Диогу, – сыграть на самом высоком уровне. Этот матч был для него.

– Во время того матча была минута молчания...

– Это был один из самых тяжёлых моментов. Когда я увидел его фотографию на большом экране, мне было невероятно тяжело. Но во время игры я смог полностью сосредоточиться. Я играл ради него, и это помогло мне, – сказал Невеш в эфире программы «Alta Definição» на телеканале SIC.

Диогу Жота погиб в автокатастрофе 3 июля прошлого года в возрасте 28 лет.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте

Материалы по теме
Рубен Невеш признался, что до сих пор пишет погибшему Диогу Жоте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android