Рубен Невеш рассказал, как узнал о смерти Диогу Жоты и пережил эту утрату

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш рассказал, как пережил известие о гибели своего близкого друга Диогу Жоты и почему всё же вышел на поле уже на следующий день.

– Как вы узнали о его смерти?

– Я находился в США на клубном чемпионате мира. Мне позвонила Руте, жена Диогу. В тот момент я ехал в Испанию. Невозможно передать словами, что я тогда почувствовал. Кажется, по-настоящему я осознал случившееся только на следующий день. После такой новости адреналин не позволяет сразу всё понять. Следующий день оказался самым тяжёлым в моей жизни.

– На следующий день вы играли на клубном чемпионате мира. Откуда взяли силы?

– Наверное, от самого Диогу. Я понимал, что после матча всё равно успею на похороны. Иначе, возможно, вообще не вышел бы на поле. Многие советовали мне сразу вернуться в Португалию, но я поступил так, как считал правильным. Я хотел сделать то, что любил Диогу, – сыграть на самом высоком уровне. Этот матч был для него.

– Во время того матча была минута молчания...

– Это был один из самых тяжёлых моментов. Когда я увидел его фотографию на большом экране, мне было невероятно тяжело. Но во время игры я смог полностью сосредоточиться. Я играл ради него, и это помогло мне, – сказал Невеш в эфире программы «Alta Definição» на телеканале SIC.

Диогу Жота погиб в автокатастрофе 3 июля прошлого года в возрасте 28 лет.

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