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Рубен Невеш раскрыл, что не успел сказать погибшему другу Диогу Жоте

Рубен Невеш раскрыл, что не успел сказать погибшему другу Диогу Жоте
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Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш признался, что жалеет о том, что при жизни не сказал Диогу Жоте, насколько дорожил их дружбой.

– Осталось ли что-то несказанное?
– Мы оба понимали, насколько были близки, но ни он, ни я не любили открыто говорить о чувствах. Возможно, он никогда не говорил мне, насколько сильно меня ценил, и я тоже не говорил этого ему. Наверное, немного жалею об этом. Но он всё знает.

– Что бы нынешний Рубен сказал тому Рубену, который плакал из-за смерти друга в США?
– Что Диогу никогда не исчезнет из моей жизни и моих мыслей. Он всегда будет рядом, а каждое моё достижение я буду посвящать нам обоим.

– Если бы вы могли сказать ему последние слова, что бы это было?
– Я бы сказал, что он был одним из самых особенных людей, которых мне довелось встретить, – сказал Невеш в эфире программы Alta Definição на телеканале SIC.

Диогу Жота и его брат Андре Силва погибли в автокатастрофе 3 июля прошлого года. По данным испанской Guardia Civil, автомобиль съехал с дороги после разрыва шины во время обгона.

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