Инсайдер Джейкобс назвал главную трансферную цель «Ливерпуля» на это лето

«Ливерпуль» определил крайнего нападающего «ПСЖ» Брэдли Баркола в качестве главной трансферной цели на текущее лето. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, парижане до сих пор были против продажи вингера, но ситуация может измениться из-за новых приобретений и отсутствия прорыва в переговорах по контракту. Отмечается, что в шорт-листе мерсисайдцев на позицию флангового нападающего также находятся 19-летний немец Саид Эль-Мала («Кёльн»), испано-бельгиец Матиас Фернандес-Пардо из «Лилля» и несколько других кандидатур.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» в € 100 млн по трансферу Яна Диоманда.

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.