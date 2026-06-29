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Инсайдер Джейкобс назвал главную трансферную цель «Ливерпуля» на это лето

Инсайдер Джейкобс назвал главную трансферную цель «Ливерпуля» на это лето
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«Ливерпуль» определил крайнего нападающего «ПСЖ» Брэдли Баркола в качестве главной трансферной цели на текущее лето. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, парижане до сих пор были против продажи вингера, но ситуация может измениться из-за новых приобретений и отсутствия прорыва в переговорах по контракту. Отмечается, что в шорт-листе мерсисайдцев на позицию флангового нападающего также находятся 19-летний немец Саид Эль-Мала («Кёльн»), испано-бельгиец Матиас Фернандес-Пардо из «Лилля» и несколько других кандидатур.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» в € 100 млн по трансферу Яна Диоманда.

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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