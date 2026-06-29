Фабрицио Романо раскрыл необычные детали грядущего трансфера Гранита Джаки в «Челси»

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака заинтересован в переходе в «Челси» и лично продвигает этот трансфер. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Х.

По информации источника, лондонский клуб уже согласовал с 33-летним швейцарцем условия личного контракта. Теперь судьба сделки зависит от переговоров между «Челси» и «Сандерлендом».

Сообщается, что Джака хочет перебраться в лондонский клуб сразу по нескольким причинам. Хавбек рассчитывает вновь поработать под руководством Хаби Алонсо, с которым ранее успешно сотрудничал в «Байере», а также хотел бы снова жить в Лондоне.

Джака перешёл в «Сандерленд» летом 2025 года из «Байера». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

В минувшем сезоне швейцарский полузащитник провёл 36 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

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