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Объявлен рейтинг лучших футболистов группового этапа ЧМ-2026 по версии The Athletic

Объявлен рейтинг лучших футболистов группового этапа ЧМ-2026 по версии The Athletic
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Авторитетное издание The Athletic составило рейтинг лучших футболистов группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Накануне команды завершили свои выступления в квартетах — уже начался раунд плей-офф.

Примечательно, что три из пяти лучших игроков группового этапа представляют сборную Франции. Также в пятёрке лучших по одному представителю команд Аргентины и Бразилии.

Топ-5 лучших игроков группового этапа ЧМ-2026 по версии The Athletic:

  1. Лионель Месси (сборная Аргентины).
  2. Килиан Мбаппе (сборная Франции).
  3. Винисиус Жуниор (сборная Бразилии).
  4. Усман Дембеле (сборная Франции).
  5. Майкл Олисе (сборная Франции).
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