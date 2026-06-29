Объявлен рейтинг лучших футболистов группового этапа ЧМ-2026 по версии The Athletic

Авторитетное издание The Athletic составило рейтинг лучших футболистов группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Накануне команды завершили свои выступления в квартетах — уже начался раунд плей-офф.

Примечательно, что три из пяти лучших игроков группового этапа представляют сборную Франции. Также в пятёрке лучших по одному представителю команд Аргентины и Бразилии.

Топ-5 лучших игроков группового этапа ЧМ-2026 по версии The Athletic: