Объявлен рейтинг лучших футболистов группового этапа ЧМ-2026 по версии The Athletic
Авторитетное издание The Athletic составило рейтинг лучших футболистов группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Накануне команды завершили свои выступления в квартетах — уже начался раунд плей-офф.
Примечательно, что три из пяти лучших игроков группового этапа представляют сборную Франции. Также в пятёрке лучших по одному представителю команд Аргентины и Бразилии.
Топ-5 лучших игроков группового этапа ЧМ-2026 по версии The Athletic:
- Лионель Месси (сборная Аргентины).
- Килиан Мбаппе (сборная Франции).
- Винисиус Жуниор (сборная Бразилии).
- Усман Дембеле (сборная Франции).
- Майкл Олисе (сборная Франции).
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