Во время просмотра матча ЧМ в Лос-Анджелесе произошла стрельба: мужчина получил ранение

Во время публичного просмотра матча чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Мексики в районе Кореатаун 19 июня в Лос-Анджелесе местный житель Дуарт Луис Ромеро получил огнестрельное ранение, пытаясь остановить вооружённого мужчину, сообщает ABC7.

По имеющейся информации, Ромеро увидел, как неизвестный открыл стрельбу по толпе, после чего бросился на него и сумел повалить на землю. Во время борьбы нападавший выстрелил мужчине в ногу. Пуля повредила артерию.

Первую помощь пострадавшему оказала офицер Департамента полиции Лос-Анджелеса Хелен Чжэн. Она оперативно наложила жгут, благодаря чему удалось остановить сильное кровотечение и стабилизировать состояние Ромеро до прибытия медиков.

«Было очень много крови. Я сразу поняла, что этому человеку нужна помощь без промедления. Каждая секунда была на счету. Всё произошло за считаные мгновения», — рассказала Чжэн.

Позже Ромеро поблагодарил офицера, отметив, что её действия спасли ему жизнь.

Подозреваемого, которого полиция идентифицировала как Энди Родригеса, задержал напарник Хелен Чжэн.

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