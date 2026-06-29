Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Во время просмотра матча ЧМ в Лос-Анджелесе произошла стрельба: мужчина получил ранение

Во время просмотра матча ЧМ в Лос-Анджелесе произошла стрельба: мужчина получил ранение
Комментарии

Во время публичного просмотра матча чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Мексики в районе Кореатаун 19 июня в Лос-Анджелесе местный житель Дуарт Луис Ромеро получил огнестрельное ранение, пытаясь остановить вооружённого мужчину, сообщает ABC7.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

По имеющейся информации, Ромеро увидел, как неизвестный открыл стрельбу по толпе, после чего бросился на него и сумел повалить на землю. Во время борьбы нападавший выстрелил мужчине в ногу. Пуля повредила артерию.

Первую помощь пострадавшему оказала офицер Департамента полиции Лос-Анджелеса Хелен Чжэн. Она оперативно наложила жгут, благодаря чему удалось остановить сильное кровотечение и стабилизировать состояние Ромеро до прибытия медиков.

«Было очень много крови. Я сразу поняла, что этому человеку нужна помощь без промедления. Каждая секунда была на счету. Всё произошло за считаные мгновения», — рассказала Чжэн.

Позже Ромеро поблагодарил офицера, отметив, что её действия спасли ему жизнь.

Подозреваемого, которого полиция идентифицировала как Энди Родригеса, задержал напарник Хелен Чжэн.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Календарь ЧМ по футболу 2026 года

В Парагвае спецназ начал стрелять по футболистам после матча

Материалы по теме
В результате стрельбы после матча ЧМ-2026 ранены четыре человека
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android