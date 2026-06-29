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«Прошу прощения». Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушёл в отставку из-за ЧМ

«Прошу прощения». Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушёл в отставку из-за ЧМ
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Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль объявил об уходе в отставку после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Мы, я и мои коллеги по совету директоров, приложили все возможные усилия для развития саудовского футбола и стремились оправдать ожидания нашей страны и болельщиков. Однако невыход национальной команды в следующий раунд чемпионата мира — это результат, который не соответствует нашим общим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть сборную в более достойном положении.

Исходя из убеждения, что ответственность требует предоставить возможность для нового этапа, я принял решение не продолжать работу до окончания текущего срока. В соответствии с действующими процедурами будет запущен процесс выборов нового совета директоров.

Я покидаю свой пост, но продолжу служить родине и поддерживать всё, что способствует развитию и успехам саудовского спорта. Благодарю всех, кто поддерживал нас на этом пути, а также наших болельщиков. Прошу прощения, если мы не оправдали ваших ожиданий», — написал Аль-Мисхаль в социальных сетях.

Напомним, сборная Саудовской Аравии не смогла выйти в плей-офф турнира, набрав лишь два очка на групповом этапе и заняв последнее место в своём квартете.

Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Календарь ЧМ по футболу 2026 года

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