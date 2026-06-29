Гасилин спрогнозировал исход матча 1/16 финала ЧМ-2026 Нидерланды — Марокко

Российский экс-футболист Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко. Игра пройдет 30 июня, начало в 4:00 мск. Победитель этой встречи выйдет в 1/8 финала, проигравший покинет мировое первенство.

«Будет шикарный футбол. Точно забьют Бробби и Сайбари. В серии пенальти победят голландцы», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале прошлого ЧМ обыграла национальную команду Франции.