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Гасилин спрогнозировал исход матча 1/16 финала ЧМ-2026 Нидерланды — Марокко

Гасилин спрогнозировал исход матча 1/16 финала ЧМ-2026 Нидерланды — Марокко
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Российский экс-футболист Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко. Игра пройдет 30 июня, начало в 4:00 мск. Победитель этой встречи выйдет в 1/8 финала, проигравший покинет мировое первенство.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет шикарный футбол. Точно забьют Бробби и Сайбари. В серии пенальти победят голландцы», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале прошлого ЧМ обыграла национальную команду Франции.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
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