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Дюков объяснил, почему футбол можно назвать самым популярным видом спорта в России

Дюков объяснил, почему футбол можно назвать самым популярным видом спорта в России
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Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему футбол является самым популярным видом спорта в России. Он заявил, что футболом занимаются 3,5 млн человек — он занимает первое место по вовлечённости населения в стране.

«Футбол — самый массовый и популярный вид спорта в нашей стране. Он вносит существенный вклад в достижение национальных целей Российской Федерации, таких как увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%, а также повышение уровня удовлетворённости условиями для занятий физической культурой и спортом до 70%.

Сейчас футболом занимаются более 3,5 млн человек. По этому показателю футбол занимает первое место среди всех видов спорта в нашей стране.

Что касается достижения цели по удовлетворённости условиями для занятий спортом, по нашим замерам, в футболе мы уже превысили показатель в 70%», — цитирует Дюкова сайт РФС.

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